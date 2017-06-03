Україна неабияк долучилась до створення чуттєвого ролику для світового бренду

Українська студія Radioaktive Film взяла участь у зйомках рекламного ролику для популярного французького модного бренду Lacoste.

Зауважимо, що українцям також допомагала студія Betc Paris.

У відео розповідається про кохання з першого погляду, а локаціями для зйомок стали український Київ і Будапешт.

Відповідно до сюжету, молодий хлопець і дівчина зустрічаються поглядами на пероні та згодом переміщуються не лише крізь вагони, а й навіть у часі.

Читайте також: Французький виконавець зняв кліп в Україні: з'явилось відео

У підсумку зустрітися їм вдається лише на станції метро "Видубичі".

Додамо, що упродовж всього кліпу лунає чарівна музика відомого кінокомпозитора Макса Ріхтера.

Бренд Lacoste опублікував відео на своєму Youtube-каналі, і за досить короткий термін воно назбирало понад 500 тисяч переглядів.