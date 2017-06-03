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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна неабияк долучилась до створення чуттєвого ролику для світового бренду

07:43, сьогодні 65 Читать новость на русском
Зйомки проходили у Києві та Будапешті
Зйомки проходили у Києві та Будапешті / Скріншот відео

Українська студія Radioaktive Film взяла участь у зйомках рекламного ролику для популярного французького модного бренду Lacoste.

Зауважимо, що українцям також допомагала студія Betc Paris.

У відео розповідається про кохання з першого погляду, а локаціями для зйомок стали український Київ і Будапешт.

Відповідно до сюжету, молодий хлопець і дівчина зустрічаються поглядами на пероні та згодом переміщуються не лише крізь вагони, а й навіть у часі.

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У підсумку зустрітися їм вдається лише на станції метро "Видубичі".

Додамо, що упродовж всього кліпу лунає чарівна музика відомого кінокомпозитора Макса Ріхтера.

Бренд Lacoste опублікував відео на своєму Youtube-каналі, і за досить короткий термін воно назбирало понад 500 тисяч переглядів.

Теги: Україна мода LifeStyle Кіно Франція
Джерело: 24 Канал
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