Україна неабияк долучилась до створення чуттєвого ролику для світового бренду

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Українська студія Radioaktive Film взяла участь у зйомках рекламного ролику для популярного французького модного бренду Lacoste.
Зауважимо, що українцям також допомагала студія Betc Paris.
У відео розповідається про кохання з першого погляду, а локаціями для зйомок стали український Київ і Будапешт.
Відповідно до сюжету, молодий хлопець і дівчина зустрічаються поглядами на пероні та згодом переміщуються не лише крізь вагони, а й навіть у часі.
Читайте також: Французький виконавець зняв кліп в Україні: з'явилось відео
У підсумку зустрітися їм вдається лише на станції метро "Видубичі".
Додамо, що упродовж всього кліпу лунає чарівна музика відомого кінокомпозитора Макса Ріхтера.
Бренд Lacoste опублікував відео на своєму Youtube-каналі, і за досить короткий термін воно назбирало понад 500 тисяч переглядів.