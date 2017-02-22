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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Україна стала Трампу "поперек горла", – Le Monde

08:21, сьогодні 1948 Читать новость на русском
Україна стала на шляху налагодження відносин США і Росії
Україна стала на шляху налагодження відносин США і Росії / Getty images

Україна стоїть на шляху налагодження відносин між Вашингтоном та Москвою після обрання Дональда Трампа президентом США.

Про це пише авторитетне французьке видання Le Monde.

Як вважає оглядач видання Сільві Кауфман, Трамп хотів би обійти питання України на шляху до "великої операції" з Росією – але вона все ж таки стає йому поперек горла

Автор звертає увагу на те, наскільки болючим для російської ідентичності стало питання незалежності України і Москва реагує на неї дуже агресивно, підриваючи суть міжнародної системи, яка встановилася після "холодної війни".

Читайте також: Трамп знайшов крайнього у захопленні Росією Криму

Дональд Трамп, бажаючи перезавантажити відносини з Москвою, нібито спочатку забув про Україну, війну в Донбасі та анексований Крим. Але революційний настрій Білого дому зіткнувся з великою кількістю перешкод. Раптом Україна стає поперек горла Дональду Трампу у здійсненні його великого російського плану. Тому що вона користується підтримкою багатьох діячів у Вашингтоні, в Конгресі, в політичному і військовому істеблішменті. А також тому, що принести її в жертву просто означало б принести в жертву міжнародне право. А саме заради цього права і були введені американські і європейські санкції проти Росії,
– йдеться в матеріалі.

На думку оглядача, саме тому американські дипломати і Пентагон зайняли позицію щодо війни в Україні, яка продовжує політику адміністрації Барака Обами, цитує автора ZN.ua.

Саме тому у Вашингтоні так активно почали говорити про те, що зняття санкцій з Росії неможливе доти, поки не будуть виконані Мінські домовленості і Крим не повернеться до складу України.

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Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Новини Росії США Дональд Трамп Анексія Криму
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