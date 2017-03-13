Українка блискавично обіграла екс-росіянку на престижному тенісному турнірі

Еліна Світоліна впевнено обіграла Дарію Гаврилову, таким чином забезпечивши собі гру у четвертому етапі престижного турніру категорії WTA Premier Mandatory в американському Індіан-Уеллс.
Про це повідомляє isport.ua.
У поєдинку третього раунду Світоліна двох сетах перемогла екс-росіянку Дарію Гаврилову, яка представляє Австралію. Додамо, що це вже 15-та поспіль перемога української тенісистки.
Еліна Світоліна – Дар'я Гаврилова – 6:2 6:1
В 1/8 українка зійдеться у матчі проти 7-ої ракетки світового рейтингу іспанки Гарбіньє Мугуруси.
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Нагадаємо, українка Еліна Світоліна очолила топ найкращих тенісисток світу за підсумками лютого.