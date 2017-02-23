Українка Музичук перемогла росіянку у півфіналі чемпіонату світу

Українка Анна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у півфіналі чемпіонату світу з шахів.
Росіянка здалася після 64 ходу. Під кінець партії Костенюк зробила кілька грубих помилок, які вміло використала Музичук.
Додамо, на старті змагань Музичук перемогла Аміну Мезіуд з Алжиру. Потім вона виграла у росіянки Аліни Кашлінської та Ле Тао Нгуен Пам з В'єтнаму. У чвертьфіналі Музичук обійшла болгарку Антоанету Стефанову.
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