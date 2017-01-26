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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українка завоювала бронзу чемпіонату Європи з біатлону

23:49, 25 січня 80 Читать новость на русском

Українка Анастасія Меркушина завоювала бронзу чемпіонату Європи з біатлону в індивідуальній гонці.

Анастасії Меркушиній відпочинок лише сниться. Доки партнерки по головній команді відновлюються після баталій Кубка Світу, нещодавня дебютантка команди уже штурмує Чемпіонат Європи. І робить це доволі успішно.

Меркушина показала одну із найкращих швидкостей на дистанції і виборола бронзу в індивідуальній гонці. Зіпсувати настрій росіянкам Старих і Слєпцовій завадив один промах.

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Бездоганною роботою на вогневих рубежах не можуть похизуватись й інші українські біатлоністки. Юлія Журавок не закрила одну мішень і фінішувала одинадцятою, а у Яни Бондар – чотири промахи і чотирнадцятий результат.

Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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