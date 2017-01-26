Українка завоювала бронзу чемпіонату Європи з біатлону

Українка Анастасія Меркушина завоювала бронзу чемпіонату Європи з біатлону в індивідуальній гонці.

Анастасії Меркушиній відпочинок лише сниться. Доки партнерки по головній команді відновлюються після баталій Кубка Світу, нещодавня дебютантка команди уже штурмує Чемпіонат Європи. І робить це доволі успішно.

Меркушина показала одну із найкращих швидкостей на дистанції і виборола бронзу в індивідуальній гонці. Зіпсувати настрій росіянкам Старих і Слєпцовій завадив один промах.

Читайте також: Кубок світу з біатлону. Українки знову втратили медалі в естафеті

Бездоганною роботою на вогневих рубежах не можуть похизуватись й інші українські біатлоністки. Юлія Журавок не закрила одну мішень і фінішувала одинадцятою, а у Яни Бондар – чотири промахи і чотирнадцятий результат.