Українська лучниця здолала росіянку у фіналі Чемпіонату Європи

У Франції у фіналі Чемпіонату Європи на одиночних жіночих змаганнях зі стрільби з лука перемогла українка Вероніка Марченко.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українська спортсменка з рахунком 6:0 обіграла росіянку Євгенію Тимофєєву.
Марченко виграла три сети поспіль з рахунком 2:0 і отримала дострокову перемогу в матчі з чотирьох сетів.
Водночас ще одна українка Лідія Січенікова у поєдинку за 3-тє місце і бронзову медаль програла Анлегін Коенде з Франції з рахунком 4:6.
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