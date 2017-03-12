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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Українська лучниця здолала росіянку у фіналі Чемпіонату Європи

18:03, сьогодні 725 Читать новость на русском
Вероніка Марченко
Вероніка Марченко / Zik.ua/

У Франції у фіналі Чемпіонату Європи на одиночних жіночих змаганнях зі стрільби з лука перемогла українка Вероніка Марченко.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська спортсменка з рахунком 6:0 обіграла росіянку Євгенію Тимофєєву.

Марченко виграла три сети поспіль з рахунком 2:0 і отримала дострокову перемогу в матчі з чотирьох сетів.

Водночас ще одна українка Лідія Січенікова у поєдинку за 3-тє місце і бронзову медаль програла Анлегін Коенде з Франції з рахунком 4:6.

Читайте також: Українські лучниці холоднокровно "перестріляли" росіянок на Чемпіонаті Європи

Теги: Україна українці Франція
Джерело: 24 Канал
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