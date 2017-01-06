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Українська співачка розповіла про унікальні традиції Різдва

21:18, сьогодні 997 Читать новость на русском
Руслана
Руслана / Фото з facebook

Відома українська співачка Руслана Лижичко розповіла, як її родина святкувала Святвечір.

"Найкраще для мене було зустрічати Святвечір у бабці. Ці зворушливі хвилини вражень залишаться зі мною вічно: і як мій дзідзьо підкидав кутю навхрест до стелі, і як всією родиною молилися, і як потім йшли на цвинтар ставити свічки (цвинтар майорів у засніжену ніч свічками), і як ми чекали перших колядників", – поділилася спогадами Руслана.

Співачка вважає, що дух свята строює чудовий настрій.

І це безкінечне перегукування "Христос Рождається! Славімо Його!". І ти всередині промовляєш ці слова і тихо радієш... Всі веселі і ти веселий. Всі колядують і ти колядуєш, молишся до Бога, говориш до Ісуса, аж наговоритися не можеш...Ось таке воно Різдво…неповторне, чудесне, світле, тепле, радісне,
– написала Руслана.

Читайте також: Свято Різдва: вражаючі українські традиції

Теги: Новорічні свята LifeStyle Руслана Музика
Джерело: 24 Канал
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