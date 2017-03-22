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Українська телеведуча потрапила в аварію: з’явилось фото і відео

16:47, сьогодні 1674 Читать новость на русском
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото з відкритих джерел

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк разом із знімальною командою потрапили в ДТП під час зйомок програми "Орел і Решка".

Команда разом із ведучою мали відзняти чергову серію для сезону "Рай і Пекло". Проте по дорозі в місто Квінстаун (Нова Зеландія) автомобіль потрапив в аварію.

Як відомо, на дуже вузькій вулиці зустрілися два великих автомобілі, що не змогли розминутися. Водій машини знімальної групи не "викрутив" і машину повалило на бік.

На Youtube-каналі програми опубліковане відео, де Леся розповідає про ДТП, в яку вони потрапили. Як можна побачити, всі залишилися живі й аварія обійшлась без серйозних травм.

Друзі, перший раз в житті ми потрапили в аварію всією групою. Машина зараз лежить на боці. Всі живі, всі нормально. У мене, по ходу, зламаний ніс, я його не відчуваю,
– розповіла на відео телеведуча.

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Теги: LifeStyle Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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