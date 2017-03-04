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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська тенісистка отримала блискавичну перемогу на міжнародному турнірі

16:31, сьогодні 188 Читать новость на русском

Леся Цуренко майже без боротьби оформила путівку до вирішального поєдинку престижного міжнародного турніру серії WTA.

Цуренко виграла стартові п'ять геймів у матчі проти Міряни Лучі-Бароні. І досвідчена хорватка вирішила не продовжувати поєдинок через проблеми зі шлунком. Отож, до фіналу українка пройшла всього за 27 хвилин.

Тепер між Лесею та трофеєм лише 30-та ракетка планети Крістана Младеновіч. А у фіналах турнірів серії WTA Цуренко ще не програвала.

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Зазначимо, що Цуренко втретє у кар'єрі виходить у фінал турніру серії WTA. Українська тенісистка побореться за трофей в Акапулько.

Теги: Теніс
Джерело: 24 Канал
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