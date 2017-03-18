Українська ведуча розповіла про дату народження третьої дитини

Ольга Фреймут повідомила шанувальникам, коли народить третю дитину.

Про це пишуть на Tochka.net.

У своєму мікроблозі знаменитість вирішила поділитися з шанувальниками передбачуваною датою пологів.

Друзі, так як я поділилася новиною вчора на майстер-класі в Івано-Франківську з друзями, тому хочу розповісти і Вам: через 3 місяці я чекаю на свою крихітку. Стать дитини з Володимиром ми вже знаємо, але Вам зізнаюся трохи пізніше. Спасибі всім за теплі слова. Люблю вас,

– розповіла Фреймут.

Нагадаємо, що в травні 2016 року популярна телеведуча народила другу дитину в сім'ї. Проте зовсім недавно стало відомо про третю вагітність Ольги Фреймут. Батьком майбутнього первістка, як і попередньої дитини стане Володимир Локотко.

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