Українське радіо оштрафували за російську пропаганду

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафував ТОВ "Телерадіокомпанія "МіКомп" (Кам'янське) на 44 тис. грн у зв'язку з фіксуванням в ефірі радіо пропаганди держави-агресора.

Таке рішення регулятор прийняв за результатами позапланової перевірки ТРК в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано виконання музичного твору одного з російських реп-виконавців "День і ніч", яке свідчить про популяризацію держави агресора", – пояснив глава Нацради Юрій Артеменко.

За його словами, щодо цього порушення "МіКомп" до Нацради звернувся один з їх радіослухачів.

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Росіяни йдуть, тому всі ховайтесь. Ми підіймаємо, ми підіймаємо на вуха планету в такт. Ми підіймаємо, ми підіймаємо біло-синьо-червоний прапор. Хто втомився, той і слабак, зупинитися ніяк,

– процитував Артеменко слова музичного твору.