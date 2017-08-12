Український десятиборець має всі шанси на перемогу в Чемпіонаті світу
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Олексій Касьянов дарує Україні шанс на п’єдестал. Перша медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики може дістатись нашій збірній у десятиборстві.
Представник України Олексій Касьянов після першого дня змагань був сьомим у загальному заліку. Однак, перепочивши, у трьох наступних дисциплінах він зумів піднятися вгору та приєднався до головних претендентів на медалі.
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Касьянов фінішував четвертим у бігу на 110 метрів з перешкодами. Показав другий результат в метанні диска та вдало виступив у стрибках із жердиною. Відтак перед стартом двох вирішальних дисциплін Касьянов посідає четверту позицію у загальному заліку.
Джерело: 24 Канал
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