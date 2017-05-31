Український космонавт написав книгу про свої польоти

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Український космонавт, генерал-майор ЗСУ Леонід Каденюк написав книгу "Місія – космос". Її презентація відбулася в Києві.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У книзі представлені документи, фотографії та спогади Каденюка про політ 1997 року складі екіпажу космічного корабля "Коламбія".
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Книга складається з чотирьох розділів, де окрему увагу приділено етапу підготовки і безпосередньо польоту.
"Побувавши в космосі, я набрав багато нової, цікавої, важливої інформації і вирішив висловити це на папері", – розповів український космонавт.
Він також зізнався, що відмовлявся від пропозицій журналістів та письменників написати з його слів книгу. Каденюк підтвердив, що книга "Місія – космос" була написана ним особисто.
Додамо, що книга надрукована в кількості 1200 примірників. Більшість тиражу буде передана в сільські бібліотеки.