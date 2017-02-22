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Український меценат Сергій Дядечко привів "Монако" до перемоги в Кубку французької ліги

18:41, сьогодні 15
Баскетбольна ліга Leaders Cup
Баскетбольна ліга Leaders Cup

У паризькому Діснейленді минулими вихідними відбувся фінал Кубка французької баскетбольної ліги Leaders Cup.

Переможцем одного з найпрестижніших турнірів у французькому спорті другий раз поспіль став "Монако", власником і президентом якої є український бізнесмен та меценат Сергій Дядечко.

Дядечко обійняв посаду президента клубу в 2014 році, і з тих пір "Монако" почав стрімкий зліт у французькому баскетболі. У тому ж році команда стала чемпіоном третього дивізіону, а в наступному сезоні монегаски перемогли в чемпіонаті другого дивізіону і вийшли в елітну лігу Pro A. Уже в дебютному сезоні на вищому рівні "Монако" виграв перший у своїй історії трофей – Кубок французької ліги Leaders Cup – а також дійшов до півфіналу плей-оф. Завдяки плідній роботі Сергія Дядечка на чолі клубу "Монако" всього за два роки пройшов шлях з низів на вершину, а тепер поповнив список своїх досягнень другим титулом найвищої проби.

Крім того, в нинішньому сезоні монегаски впевнено лідирують у чемпіонаті французької ліги Pro A і вийшли до плей-оф одного з найсильніших міжнародних європейських турнірів Ліги чемпіонів ФІБА. Успіхи "Монако" на чолі з нашим співвітчизником Сергієм Дядечком поповнили армію вболівальників клубу українськими любителями баскетболу, які стежать за виступами монегасків і чекають нових перемог команди.

Баскетбольний клуб "Монако", президентом якого є український бізнесмен і меценат Сергій Дядечко, який заснував спортивний благодійний фонд Dyadechko Sport Fund DSF, другий рік поспіль став володарем Кубка французької ліги Leaders Cup. На шляху до престижного трофею "Монако" обіграв "Антіб" і "Нантер", а у фінальному поєдинку 19 лютого на арені паризького Діснейленду переміг АСВЕЛ 95:91. Найціннішим гравцем фіналу був визнаний захисник збірної України Сергій Гладир, який у складі переможців набрав 22 очки всього за 16 хвилин.

Сергій Дядечко очолив "Монако" в 2014 році, і відтоді клуб кожен сезон поповнював клубний музей новим трофеєм, ставши чемпіоном по черзі третього і другого дивізіону, а після того, як стрімко вийшов в елітну лігу Pro A, також завоював два Кубки французької ліги і став чемпіоном регулярного чемпіонату Франції.

Теги: Баскетбол
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