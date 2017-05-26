Український рок-гурт "Антитіла" виступив на вертолітному майданчику Януковича
14:45, сьогодні 113 Читать новость на русском
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Презентацію альбому "Сонце" гурт "Антитіла" вирішив влаштувати під відкритим небом.
Новий альбом "Сонце" у живому виконанні чула вже вся Україна. Хлопці відгриміли понад 40 концертів, були презентації навіть у США і Канаді. Фінальний акорд шаленого туру вирішили зіграти у Києві у незвичному місці – на вертолітному майданчику.
Звучали не лише нові пісні, а й старі, перевірені часом, хіти. Виконали музиканти і культову пісню гурту "Скрябін – Люди як кораблі". Фінальний концерт туру гурту "Антитіла" чули далеко за межами вертолітного майданчика. Хлопці добряче сколихнули схили Дніпра.
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Джерело: 24 Канал
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