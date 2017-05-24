Український тенісист прорвався у фінал престижного турніру



Сергій Стаховський / Getty Images

Українець Сергій Стаховський виграв другий кваліфікаційний поєдинок кваліфікації на 116-му Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу ("Ролан Гаррос"). Про це повідомляє Укрінформ. Відбір до основної сітки змагань 31-річний киянин продовжив у середу, 24 травня, перемогою над представником США Стефаном Козловим – 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. У фіналі кваліфікації другого у сезоні тенісного турніру серії Великого Шлема-2017 Стаховський зустрінеться з чехом Яном Сатрая. Читайте також: Світоліна вказала на спортсменів, якими пишається

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