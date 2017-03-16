Української мови бракує на телебаченні, – Андрухович

Української мови бракує на телебаченні вітчизняних каналів, тому введення 75%-ї квоти інакше, аніж позитивним явищем, назвати складно.

Так сайту "24" письменник Юрій Андрухович прокоментував прийняття у першому читанні закону про збільшення квоти вживання української мови на телебаченні до 75%.

"Як носій української мови ставлюся до цього радше позитивно", – сказав він.

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У той же час Андрухович наголосив, що менша вживаність української мови на телебаченні є непорозумінням, з якимось треба щось зробити.

Навряд це буде популярним кроком. Бо передбачає незручності для співробітників російськомовних каналів, але загалом матиме позитивний ефект,

– зазначив письменник.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про квоти на українську мову в телеефірі. Документ встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі не менше 75%.