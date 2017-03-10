10:12
10 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, 9 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Російських
Випуск новин
00:42, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Україну вкриє густий туман: перелік областей

09:47, сьогодні 178 Читать новость на русском
Густий туман
Густий туман / РБК-Україна

Рятувальники попереджають про туман в Україні на 10 березня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зокрема, 10 березня туман очікується у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

Також туман огорне столицю України Київ. Видимість на дорогах – до 200-500 метрів.

Читайте також: Київ у тумані: захопливе відео столиці з висоти пташиного польоту

Теги: Україна Погода Київ ДСНС
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: про будущее
сьогодні, 08:22 Жизнь на Донбассе: про будущее "республик" и любовь к "армии"
Ольга Черненко 1188
Прокурор без прока. Борьба с коррупцией превратилась в затягивание расследований
сьогодні, 06:05 Прокурор без прока. Борьба с коррупцией превратилась в затягивание расследований
Блог Медіа 689
Якби Тарас Шевченко став нашим сучасником...
9 березня, 20:39 Якби Тарас Шевченко став нашим сучасником...
Дід Панас 463
Від січня до січня: здобутки економіки за рік
9 березня, 20:15 Від січня до січня: здобутки економіки за рік
Яніна Ткачук 861
Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
9 березня, 19:39 Невідомі факти з особистого життя Шевченка: Тест
1506
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Безвіз Україні затвердять у середині січня, – Клімкін
 8 грудня 2016 , 18:28
Польський реформатор побачив в Україні економічне зростання
 5 листопада 2016 , 10:27 10
Як підключити роутер самому: покрокова інструкція
15 березня , 12:53
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук