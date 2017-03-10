Україну вкриє густий туман: перелік областей

Рятувальники попереджають про туман в Україні на 10 березня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Зокрема, 10 березня туман очікується у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.
Також туман огорне столицю України Київ. Видимість на дорогах – до 200-500 метрів.
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