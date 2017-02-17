Усик промовився, хто стане його наступним суперником
13:13, сьогодні 457 Читать новость на русском
Олександр промовився, що його наступним суперником стане американець Майкл Хантер.
Про це українець розповів в прямому ефірі в Instagram.
Наш чемпіон світу WBO на один ринг з американцем міг вийти ще наприкінці минулого року. Але тоді суперником Усика став Табісо Мчуну.
Бій Усика та Хантера, ймовірно, відбудеться 8 квітня у США в андеркарті поєдинку Ломаченко – Соса. Тоді ж боксуватиме і Олександр Гвоздик. Якщо Усик здобуде 12 перемогу серед професіоналів, то далі спробує об'єднати у себе всі чемпіонські пояси.
Читайте також: Презирство і неповага щодо мене, – екс-тренер Усика
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Усик став чемпіоном світу: як це було18 вересня 2016 , 02:07 1
Батальйон "Донбас" розпочинає блокаду окупованих територій26 грудня 2016 , 13:29 458
Так, я гей, але я багатий гей! – Кріштіану Роналду зробив несподіване зізнання21 листопада 2016 , 17:12 31
У Дніпрі звільнять актрису оперного театру, яка вилаяла українців25 жовтня 2016 , 16:09 30
Українські хакери зламали пошту помічника Путіна зі скандальними документами24 жовтня 2016 , 15:58
Унікальний стрибок українця заборонили виконувати гімнастам20 листопада 2016 , 12:58 29