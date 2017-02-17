Усик промовився, хто стане його наступним суперником

Олександр промовився, що його наступним суперником стане американець Майкл Хантер.

Про це українець розповів в прямому ефірі в Instagram.

Наш чемпіон світу WBO на один ринг з американцем міг вийти ще наприкінці минулого року. Але тоді суперником Усика став Табісо Мчуну.

Бій Усика та Хантера, ймовірно, відбудеться 8 квітня у США в андеркарті поєдинку Ломаченко – Соса. Тоді ж боксуватиме і Олександр Гвоздик. Якщо Усик здобуде 12 перемогу серед професіоналів, то далі спробує об'єднати у себе всі чемпіонські пояси.

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