Усик пропонує провести турнір серед чемпіонів важкого дивізіону
15:28, сьогодні 70 Читать новость на русском
Олександр Усик запропонував організувати цікавий турнір, щоб дізнатися хто є номером один важкого дивізіону.
Усик вигадав, як визначити найкращого крузервейта планети. Для цього боксер запропонував запросити 8 чемпіонів та влаштувати поєдинки за принципом олімпійської системи.
Спортсмен зізнався, що пріоритетним для нього є поєдинок із Тоні Белью. Хоча, перш за все, українець має захистити свій чемпіонський пояс WBO.
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Нагадаємо, що 8 квітня Олександр Усик вийде на ринг із Майклом Хантером.
Джерело: 24 Канал
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