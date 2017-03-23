Усик пропонує провести турнір серед чемпіонів важкого дивізіону

Олександр Усик запропонував організувати цікавий турнір, щоб дізнатися хто є номером один важкого дивізіону.

Усик вигадав, як визначити найкращого крузервейта планети. Для цього боксер запропонував запросити 8 чемпіонів та влаштувати поєдинки за принципом олімпійської системи. Спортсмен зізнався, що пріоритетним для нього є поєдинок із Тоні Белью. Хоча, перш за все, українець має захистити свій чемпіонський пояс WBO. Читайте також: Як Ломаченко не покидає топ-10 найкращих боксерів світу майже рік часу Нагадаємо, що 8 квітня Олександр Усик вийде на ринг із Майклом Хантером.

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