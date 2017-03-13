Успішна операція в районі Авдіївки. Бійці відтіснили терористів і зробили буферну зону

Авдіївка залишається однією з найгарячіших точок АТО. Станом на ранок 13 березня обстріли бойовиків у цьому районі тривають.

Про це розповіла прес-офіцер 72-ї омбр ВСУ Олена Мокренчук в ефірі одного з українських телеканалів.

"Обстріли Авдіївки тривають. Кожен день обстрілюють з важкої артилерії, стрілецької зброї, гранатометів, кулеметів", - розповіла прес-офіцер.

При цьому українські війська гідно тримають оборону. Так, воїнам вдалось відтіснити ворога і зробити буферну зону. Таким чином терористи не зможуть обстрілювати мирних жителів.

Також вона додала, що по Авдіївці терористи стріляють в тому числі з "Градів".

Нагадаємо, на ранок 13 березня Авдіївка залишилась без централізованого енергопостачання. Тепло у квартирах підтримується завдяки теплоцентралі місцевого коксохімічного заводу.