В Алясці під час гри в гольф на поле прийшов ведмідь: курйозне відео

В Алясці в місті Анкоридж під час гри в гольф гравці помітили, як до них раптово завітав із-за лісу ведмідь. Напевно, тварина заблукала, проте ніяких травм і пошкоджень не спричинила.

Тварина спочатку вийшла з-за дерев та почала направлятись до прапора над лункою для м'ячів. Там ведмідь встав на задні лапи і посмикав прапор. Далі він пішов до сумок гравців в гольф і понюхав їх. Чоловіки намагалися відлякати тварину голосними криками.

Проте мирна тварина нікого не "зачепила" і пішла назад в ліс.

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