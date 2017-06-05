06:05
5 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Тріумф українських кікбоксерів. Моторошне ДТП на Одещині
Випуск новин
22:34, 4 червня
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Курйози
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Алясці під час гри в гольф на поле прийшов ведмідь: курйозне відео

04:02, сьогодні 504 Читать новость на русском
В Алясці під час гри в гольф на поле прийшов ведмідь
В Алясці під час гри в гольф на поле прийшов ведмідь / Фото з відкритих джерел

В Алясці в місті Анкоридж під час гри в гольф гравці помітили, як до них раптово завітав із-за лісу ведмідь. Напевно, тварина заблукала, проте ніяких травм і пошкоджень не спричинила.

Тварина спочатку вийшла з-за дерев та почала направлятись до прапора над лункою для м'ячів. Там ведмідь встав на задні лапи і посмикав прапор. Далі він пішов до сумок гравців в гольф і понюхав їх. Чоловіки намагалися відлякати тварину голосними криками.

Проте мирна тварина нікого не "зачепила" і пішла назад в ліс.

Читайте також: Чоловік впіймав рибу голими руками: відео

Теги: LifeStyle світ тварин Курйози
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 4 червня: теракт у Лондоні та виправдання скандального екс-мера
4 червня, 22:05 Головні новини 4 червня: теракт у Лондоні та виправдання скандального екс-мера
872
Саудовская Аравия может стать разменной монетой в
4 червня, 22:00 Саудовская Аравия может стать разменной монетой в "большой игре" Путина
Олексій Нікольський 3334
Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
4 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: конфуз Путіна та кінець для мінстець
2634
Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы
4 червня, 19:08 Хватит помогать Минобороны! Пусть слезают с иглы "искусственного кормления"
Юрий Касьянов 4914
За що Україні варто подякувати Путіну?
4 червня, 16:10 За що Україні варто подякувати Путіну?
Блог Медіа 5934
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук