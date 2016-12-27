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В Донецьку ледь не відлупцювали співака з Росії через "майданівське" прізвище

10:02, сьогодні 43674 Читать новость на русском
Співака обізвали
Співака обізвали "нациком" / kremlinpalace.org

В окупованому Донецьку ледь не побили російського співака Дениса Майданова, який приїхав виступити в так званій "республіці".

Як написав відомий лікар з Єнакієво Олександр Чернов, місцевих дуже обурило прізвище співака. Інцидент трапився після того, як Майданов (який, до слова, 2 роки возвеличує "Новоросію") відіграв концерт в окупованому місті та відпочивав у місцевому ресторані.

"Прізвище поміняй! Нацик! МГБ (так зване "міністерство національної безпеки"), перевір його!", – цитує відвідувачів Чернов.

Врятували співака від розгніваних місцевих "орки", які після чергового гумконвою з Росії отримали "зарплати, супермаркети і кабаки Донецька та Макіївки і в ті дні зробили на них виручку".

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Теги: Курйози Війна на Донбасі LifeStyle
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