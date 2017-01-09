В мережі висміяли селфі американки через дивний бекграунд

Twitter вибухнув коментарями про безлад позаду дівчини на селфі, який виявився більш примітним, аніж вечірнє вбрання американки.
Аліса поділилася в Twitter фото свого вечірнього образу, не звернувши увагу на те, що позаду нею розверзся хаос.
Проте безлад не залишився без уваги активних користувачів соцмереж. Один хлопець навіть вгледів щура у кімнаті.
А один з користувачів соцмережі навіть сам "прибрав" кімнату дівчини.
Пізніше дівчина пояснила, що не має часу на прибирання, бо працює на двох роботах та навчається в коледжі.
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