В мережі висміяли селфі американки через дивний бекграунд

Twitter вибухнув коментарями про безлад позаду дівчини на селфі, який виявився більш примітним, аніж вечірнє вбрання американки.

Аліса поділилася в Twitter фото свого вечірнього образу, не звернувши увагу на те, що позаду нею розверзся хаос.

Проте безлад не залишився без уваги активних користувачів соцмереж. Один хлопець навіть вгледів щура у кімнаті.

А один з користувачів соцмережі навіть сам "прибрав" кімнату дівчини.

*Fixed* RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U — One funny tweeter (@bk17__) 6 января 2017 г.

Пізніше дівчина пояснила, що не має часу на прибирання, бо працює на двох роботах та навчається в коледжі.

Spare yourself the time commenting on how I should get a job, I have two! I work 60 hours a week! Try a new strategy! — alyssa ?️? (@og_pocahontas) 8 января 2017 г.

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