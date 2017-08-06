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В музиканта "The Rolling Stones" Ронні Вуда виявили рак легень

16:32, сьогодні 330 Читать новость на русском
В музиканта
В музиканта "The Rolling Stones" Ронні Вуда виявили рак легень / www.dailymail.co.uk

Гітарист відомого англійського рок-гурту "The Rolling Stones" Ронні Вуда хворий на рак легень. Страшний діагноз йому поставили ще в травні 2017 року.

Про свою хворобу 70-річний Ронні Вуд зізнався в інтерв'ю газети Mail on Sunday.

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Вуд розповів, що діагноз йому поставили ще в травні після обстеження у лікаря. Незабаром після цього музикант переніс п'ятигодинну операцію з видалення частини легені.


Ронні Вуд хворий на рак легенів

Музикант поділився, що перед операцією попрощався з рідними і близькими. За його словами, він був упевнений, що помре. Гітарист 50 років життя курив "одну від одної", і кинув курити лише у 68, незадовго до того, як у нього народилися близнюки.

З тих пір як трохи більше року тому я кинув палити, я весь час думав: не може бути, щоб після 50 років безперервного паління і інших моїх шкідливих звичок, у мене з легенями все було добре,
– зізнався Ронні Вуд.

До слова, гітарист Ронні Вуд грає в "The Rolling Stones" з 1975 року. Восени 2017 року група планує відправитися в європейське турне. Як пишуть на NME, Вуд також візьме участь в гастролях.

Теги: LifeStyle Новини культури Музика Лікування
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