В МЗС очікують, що парламент Нідерландів візьметься за Угоду про асоціацію вже в січні

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що парламент Нідерландів почне розгляд питання Угоди про асоціацію вже в січні.

Про це розповіла заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє УП.

Я дуже оптимістично налаштована щодо завершення цієї процедури вже в січні... Принаймні, що стосується нижньої палати (парламенту Нідерландів, – 24),

– заначила дипломат.

За її словами, оптимізм вселяє підтримка українського питання фракцією GroenLinks.

Тобто зараз підтримка є не лише з боку урядової коаліції,

– пояснила Зеркаль.

За її словами, Україна мала складні консультації з Нідерландами, проте жодне положення Угоди не було змінене.