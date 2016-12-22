В МЗС очікують, що парламент Нідерландів візьметься за Угоду про асоціацію вже в січні

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що парламент Нідерландів почне розгляд питання Угоди про асоціацію вже в січні.
Про це розповіла заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє УП.
Я дуже оптимістично налаштована щодо завершення цієї процедури вже в січні... Принаймні, що стосується нижньої палати (парламенту Нідерландів, – 24),
– заначила дипломат.
За її словами, оптимізм вселяє підтримка українського питання фракцією GroenLinks.
Тобто зараз підтримка є не лише з боку урядової коаліції,
– пояснила Зеркаль.
За її словами, Україна мала складні консультації з Нідерландами, проте жодне положення Угоди не було змінене.
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