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Телеканал новин 24 В МЗС очікують, що парламент Нідерландів візьметься за Угоду про асоціацію вже в січні
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В МЗС очікують, що парламент Нідерландів візьметься за Угоду про асоціацію вже в січні

15:07, сьогодні 125 Читать новость на русском
Україна чекає на рішення Нідерландів
Україна чекає на рішення Нідерландів / Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що парламент Нідерландів почне розгляд питання Угоди про асоціацію вже в січні.

Про це розповіла заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє УП.

Я дуже оптимістично налаштована щодо завершення цієї процедури вже в січні... Принаймні, що стосується нижньої палати (парламенту Нідерландів, – 24),
– заначила дипломат.

За її словами, оптимізм вселяє підтримка українського питання фракцією GroenLinks.

Тобто зараз підтримка є не лише з боку урядової коаліції,
– пояснила Зеркаль.

За її словами, Україна мала складні консультації з Нідерландами, проте жодне положення Угоди не було змінене.

Читайте також: Парламент погодився підтримати угоду про асоціацію з Україною, – нідерландські ЗМІ

Теги: Україна Політика МЗС України Угода про асоціацію Нідерланди
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