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В організмах котів є небезпечні хімікати, – вчені

12:40, сьогодні 2752 Читать новость на русском
Кіт
Кіт / www.gettyimages.com

Науковці знайшли в організмі домашніх котів хімікати, що негативно впливають на здоров'я.

Результат такого дослідження опублікували у журналі Environmental Science & Technology.

Попередні експерименти показали, що у котів на гіпертиреоз (гіперфункцією щитовидної залози) в крові підвищено вміст бромованих сповільнювачів горіння.

За словами експертів, цей хімікат потрапляє в організм котів з пилом, який ті вдихають з повітрям. А у пил ці мікрочастинки хімікату потрапляють з комп'ютерів, тканин, меблів, де застосовують матеріли для уповільнення поширення вогню у випадку пожежі.

Крім того, вчені не відкидають, що маленькі діти піддаються впливу хімікатів у тому ж обсязі, що і коти.

Бромовані сповільнювачі горіння порушують роботу ендокринної системи, а їхній вплив на організм малюків може призвести до серйозних захворювань у майбутньому.

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Теги: LifeStyle Здорове життя світ тварин
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