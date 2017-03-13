В Польщі знімуть ще один фільм про Голодомор

Польська кінорежисер Агнешка Голланд вже почала працювати над фільмом про трагедію Голодомору в Україні.

Про це інформують на Radio Polsha.

Кінострічка режисера буде називатися "Гарет Джоунс" ("Gareth Jones"). Це автобіографічна історія про валійського репортера Гарета Джоунса з Великої Британії, який вперше в західній пресі заявив про трагедію Великого голоду в Україні – геноциду українського народу, організованого радянською владою. Його репортажі були надруковані з поміж інших у газетах "Manchester Guardian" та "New York Evening Post". Ці матеріали також стали джерелом натхнення для написання антиутопії "1984" Джорджа Оруелла.

Розповідаючи правду, Гарет Джоунс накликав сам на себе смерть. За день до 30-річчя чоловіка захопили в полон та вбили. Дослідники припускають, що ймовірними вбивцями були агенти НКВС.

Стрічка Агнешки Голланд розповідатиме про історію журналіста, який, не дивлячись на заборону Радянського Союзу в'їжджати в Україну іноземним кореспондентам, відправився туди, написав матеріал, який відкрив світові очі на політику Сталіна.

Агнешка також зазначила, що в фільмі позиція Гарета Джоунса протиставляється діяльності репортера "The New York Times" Волтера Дюранті, який колись взяв ексклюзивне інтерв'ю у Сталіна, отримав престижну Пулітцерівську премію в журналістиці і наполегливо заперечував Голодомор в своїх роботах.

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