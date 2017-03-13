10:41
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна заява Гіркіна. Зіткнення в Нагірному Карабаху
Випуск новин
22:36, 12 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

В Польщі знімуть ще один фільм про Голодомор

10:31, сьогодні 68 Читать новость на русском
Фільм про Голодомор
Фільм про Голодомор / Фото з відкритих джерел

Польська кінорежисер Агнешка Голланд вже почала працювати над фільмом про трагедію Голодомору в Україні.

Про це інформують на Radio Polsha.

Кінострічка режисера буде називатися "Гарет Джоунс" ("Gareth Jones"). Це автобіографічна історія про валійського репортера Гарета Джоунса з Великої Британії, який вперше в західній пресі заявив про трагедію Великого голоду в Україні – геноциду українського народу, організованого радянською владою. Його репортажі були надруковані з поміж інших у газетах "Manchester Guardian" та "New York Evening Post". Ці матеріали також стали джерелом натхнення для написання антиутопії "1984" Джорджа Оруелла.

Розповідаючи правду, Гарет Джоунс накликав сам на себе смерть. За день до 30-річчя чоловіка захопили в полон та вбили. Дослідники припускають, що ймовірними вбивцями були агенти НКВС.

Стрічка Агнешки Голланд розповідатиме про історію журналіста, який, не дивлячись на заборону Радянського Союзу в'їжджати в Україну іноземним кореспондентам, відправився туди, написав матеріал, який відкрив світові очі на політику Сталіна.

Агнешка також зазначила, що в фільмі позиція Гарета Джоунса протиставляється діяльності репортера "The New York Times" Волтера Дюранті, який колись взяв ексклюзивне інтерв'ю у Сталіна, отримав престижну Пулітцерівську премію в журналістиці і наполегливо заперечував Голодомор в своїх роботах.

Читайте також: "Гіркі жнива" – стрічка, яка відкрила світу жахіття Голодомору

Теги: Кіно LifeStyle Голодомор
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 12 березня: запеклий бій під Маріуполем, смерть ідейного лідера
сьогодні, 08:12 Головні новини 12 березня: запеклий бій під Маріуполем, смерть ідейного лідера "ДНР"
4857
Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
сьогодні, 07:59 Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
Ольга Черненко 1567
Это совершенно запредельный цинизм, – Бабченко о выборе России на Евровидение
сьогодні, 04:10 Это совершенно запредельный цинизм, – Бабченко о выборе России на Евровидение
Аркадий Бабченко 5794
Ми обрали до Верховної Ради невігласів, – політолог
12 березня, 23:16 Ми обрали до Верховної Ради невігласів, – політолог
Наталя Ромашова 1476
Брехня Росії, будка Порошенка і безвіз: головне за тиждень
12 березня, 22:04 Брехня Росії, будка Порошенка і безвіз: головне за тиждень
Наталія Косякова 1103
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук