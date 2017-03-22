В продажу з'явиться новий преперат для лікування хвороби Паркінсона

Препарат "Ксадаго" ("Xadago") скоро можна буде зустріти на полицях аптек.
Про це повідомляють на сайті FDA.
На території Євросоюзу лікарський препарат був зареєстрований під торговим найменуванням Ксадаго (Xadago) ще в лютому 2015 року.
В 2017 році адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) видала маркетинговий дозвіл компанії Newron Pharmaceuticals на лікарський препарат сафінамід (safinamide), призначений для застосування пацієнтами з хворобою Паркінсона.
Ефективність застосування сафінаміда була виявлена в рамках клінічних досліджень за участю 645 пацієнтів.
Як зазначають на сайті, обмеженнями для терапії сафінамідом є тяжкі порушення функції печінки, одночасне застосування з декстрометорфаном, опіоідами і рядом інших лікарських препаратів.
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