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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

В Росії визначились з новою фавориткою для Євробачення-2017

14:33, сьогодні 78
Вірогідна представниця Росії на Євробачення-2017 Дарина Антонюк
Вірогідна представниця Росії на Євробачення-2017 Дарина Антонюк / Фото з відкритих джерел

У Росії вже знайшли нову кандидатуру, яка може представляти країну на Євробаченні-2017 у Києві.

Про це пише пропагандистський канал life.ru.

До Києва може поїхати 21-річна переможниця російського шоу "Голос" Дарина Антонюк.

Джерела такод повідомляють, що на російському Первом канале віддали перевагу саме їй.

Раніше головним претендентом поїздки до Києва називали Олександра Панайотова. Однак, після заяви менеджера співака про те, що Олександр не шкодує, що не поїде на "Євробачення", фавориткою назвали саме Антонюк.

Офіційно представника Росії на Євробачення назвуть до 11 березня.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, представником України на Євробаченні-2017 вибрали гурт O.Torvald. Це була сумарна оцінка глядачів та суддів.

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