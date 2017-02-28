В Росії визначились з новою фавориткою для Євробачення-2017

У Росії вже знайшли нову кандидатуру, яка може представляти країну на Євробаченні-2017 у Києві.

Про це пише пропагандистський канал life.ru.

До Києва може поїхати 21-річна переможниця російського шоу "Голос" Дарина Антонюк.

Джерела такод повідомляють, що на російському Первом канале віддали перевагу саме їй.

Раніше головним претендентом поїздки до Києва називали Олександра Панайотова. Однак, після заяви менеджера співака про те, що Олександр не шкодує, що не поїде на "Євробачення", фавориткою назвали саме Антонюк.

Офіційно представника Росії на Євробачення назвуть до 11 березня.