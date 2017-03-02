В сім’ї лідера O.Torvald трапилась біда

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич зізнався, що його батько важко хворий.

Про це розповів журнал Viva.

Що за хвороба у батька, фронтмен гурту не розповідає. Женя також наголосив, що тріумф на Національному відборі Євробачення-2017 для батьків був особливо важливий.

В такий важкий час для його родини, Галичу важливо, щоб його тато ним пишався.

Мій тато тяжко хворий. І для нього це було дійсно дуже важливо. Їх реакція була така, немов світ перевернувся і ми зробили дійсно щось дуже важливе. Ми пишаємося, що ми це зробили,

– розповів співак про реакцію батьків на перемогу гурту на національному відборі.

Нагадаємо, що гурт O.Torvald переміг у фіналі Національного відбору Євробачення-2017 в Україні.

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