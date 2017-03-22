В Україні стартують зйомки кіно про містичну історію кохання "Морена"

Взимку 2017 року на українські екрани має вийти вітчизняна кінострічка "Морена" – містична історія кохання на тлі українського Полісся.

Гроші на виробництво фільму виділило Державне агентство України з питань кіно. Загалом з бюджету виділять понад 19 мільйонів гривень на виробництво стрічки.

Фільм "Морена" – це містична історія кохання на тлі українського Полісся, у якій героям доведеться зіткнутися з надприродними, потойбічними силами.

За словами режисера стрічки Сергія Альошечкіна, зйомки "Морени" відбуватимуться на Чернігівщині, оскільки це, на його думку, одне із найгарніших та найтаємничіших місць України, що зберегло найдавніші релікти праукраїнської культури.

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