Вагітна Гайтана показала округлий живіт під час зйомок: відео

Українська співачка Гайтана, яка більше не приховує свою вагітність, зачарувала прихильників новим відео.

Вагітна 38-річна зірка показала в Instagram короткий ролик, де позує у сукні, яка чудово підкреслює великий живіт.

"Хай літо примножує щастя. Бажаю гарного дня та сонячного настрою. Вітаю всіх з міжнародним днем захисту дітей", – підписала відео співачка.

Образ для зйомки Гайтана доповнила чорним плащем та великим капелюхом.

Нагадаємо, інформація про вагітність Гайтани з’явилася ще на початку березня. Фанати помітили її з круглим животом на одному з концертів.



Згодом Гайтана прийшла на одну з кінопрем’єр у сукні, яка підкреслила чималий живіт співачки. У такий спосіб вона підтвердила чутки про вагітність.