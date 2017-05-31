Вакарчук так запалив концертом Івано-Франківськ, що в музиканта згоріли джинси

Український гурт "Океан Ельзи" відіграв в Івано-Франківську великий концерт. Після концерту лідер гурту Святослав Вакарчук висловив захоплення відвідувачами концерту та показав свої джинси після запального виступу.

Про це Вакарчук написав у своєму Twitter.

"Франківськ! Ну ви і запалили! Джинси згоріли! Ледве сам врятувався!", – написав музикант.

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Франківськ! Ну ви і запалили! Джинси згоріли! Ледве сам врятувався!?? pic.twitter.com/yDvXyvf93g — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 30 мая 2017 г.

"А якщо серйозно – історичний концерт, Франківськ! Ні більше, ні менше!", – додав Вакарчук.