Вчені назвали причину раптових смертей серед молодих людей

Міжнародна група вчених знайшли ген, який здатний спровокувати раптову смерть серед молодих людей, особливо спортсменів.

Відповідна наукова стаття опублікована в журналі Circulation: Cardiovascular Genetics, пише EurekAlert !.

Як з’ясували вчені, мутації у гені, який позначається CDH2, викликають аритмогенну дисплазію правого шлуночка – це спадкова хвороба, яка характеризується порушенням діяльності мускулатури серця.

М'язова тканина перетворюється на сполучну, що призводить до тахікардії та фібриляції. Відомо, що ця патологія є причиною смерті серед здорових людей у віці близько 35 років.

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