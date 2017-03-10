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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Вчені назвали причину раптових смертей серед молодих людей

20:01, сьогодні 1968 Читать новость на русском
Ритм серця
Ритм серця / poradumo

Міжнародна група вчених знайшли ген, який здатний спровокувати раптову смерть серед молодих людей, особливо спортсменів.

Відповідна наукова стаття опублікована в журналі Circulation: Cardiovascular Genetics, пише EurekAlert !.

Як з’ясували вчені, мутації у гені, який позначається CDH2, викликають аритмогенну дисплазію правого шлуночка – це спадкова хвороба, яка характеризується порушенням діяльності мускулатури серця.

М'язова тканина перетворюється на сполучну, що призводить до тахікардії та фібриляції. Відомо, що ця патологія є причиною смерті серед здорових людей у віці близько 35 років.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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