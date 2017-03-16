Вчені назвали страшну загрозу від польотів на Марс

Американські вчені виявили, що тривалий вплив космічного випромінювання підвищує ризик лейкемії.

Так, за словами науковців, вплив космічного випромінювання на організми астронавтів пошкоджує клітини, які відповідають за створення всіх клітин крові, пише RandDMagazine.

Вчені проводили досліди на мишах, яким транспортували людські стовбурові клітини. Результати показали, що випромінювання у глибокому космосі, може збільшити ризик лейкемії у людини.

Зараз науковці приступили до випробовування загальну харчову добавку, яка могла б захистити астронавтів від цих загроз.

Нагадаємо, космічна агенція NASA планує відправляти людей на Марс до 2033 року.