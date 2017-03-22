Вчені виявили докази канібалізму на території Іспанії

Археологи встановили, що близько 10 тисяч років тому в Іспанії люди їли один одного.

Як пише Science Alert, такі висновки вчені зробили після детального вивчення кісток, які були знайдені в печері на південь від іспанського міста Валенсія.

Кістки, на думку дослідників, належали двом дорослим і дитині. На 30-ти останках були виявлені сліди ударів кам'яними знаряддями, а також сліди людських укусів. Також на кістках науковці помітили сліди вогню, а самі рештки знаходилися серед кісток тварин, зокрема, благородних оленів.

Дивним залишається тільки те, що проблем з тваринною їжею у людей не було. Чому вони займались канібалізмом, причини досі невідомі. Радіовуглецевий аналіз показує, що випадків канібалізму в цій печері було принаймні два.

Існує дві версії канібалізму: або ж канібалізм був способом посмертного приниження супротивника, або людожерство було частиною поховальної практики.

До слова, вчені зазначили, що подібні вторинні поховання іноді зустрічаються при розкопках в Північній Африці.

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