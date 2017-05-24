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Вчені запропонували лікувати залежність від кокаїну марихуаною

15:26, сьогодні 207 Читать новость на русском
Листки коноплі
Листки коноплі / Фото з відкритих джерел

Канадські вчені з Ванкувера провели дослідження та з'ясували, що канабіс (конопля) полегшує симптоми залежності від крек-кокаїну.

Про це пише Science Alert.

Дослідження, проведені центром з токсикоманії у Ванкувері показують, що вживання марихуани може дозволити людям споживати менше кокаїну.

Ми виявили, що люди, які навмисно використовували коноплю, щоб контролювати використання крека, показали помітне зниження споживання цього наркотику. Частка людей, які споживають крек щодня, скоротилася серед опитаної групи наркоманів з 35 до 20 відсотків. Такі результати узгоджуються з аналогічною серією досліджень в Бразилії,
– прокоментували науковці.

За даними досліджень в Бразилії та Ямайці, наркозалежні самі використовують марихуану при самолікуванні від кокаїнової залежності. Проте такий спосіб лікування перебуває лише на стадії досліджень і не гарантує повного вилікування.

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"Центр з токсикоманії планує більше здійснити досліджень, щоб підтвердити, чи є вживання канабісу ефективною стратегією для людей, що прагнуть зменшити споживання креку або інших стимуляторів", – заявили автори роботи.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Наркотики
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