Вчені знайшли рідкісний вид китів: опубліковане відео

У водах північної Атлантики вчені знайшли та вперше зняли на відео один з найрідкісніших видів китів – ременезуба Тру.

Про це повідомляють в журналі PeerJ.

Як говорять науковці, ці кити здатні пірнати глибше і перебувати під водою довше, ніж будь-який інший ссавець. На великій глибині вони проводять близько 92% свого життя.

Вперше про цей вид біологи дізналися ще у 1913 році. Їхня довжина сягає близько 3,5-5 м, серед зовнішніх ознак їхньою особливістю є наявність дзьоба та лише два зуби.

Уявіть: це тварини розміром із слона, яких ми просто не можемо знайти. Вони таємничі,

– розповіла про знахідку одна з вчених, морський біолог з університету Святого Ендрю в Шотландії Наташа Агілар де Сото, яка займається вивченням такого виду китів 15 років.

Кити ременезуба Тру живуть не лише у водах Північної Атлантики, а й у південній частині Індійського океану.

Ще у листопаді 2012 року жителі одного з Канарських островів розповіли вченим про дивного кита, викинутого на берег. Тоді океанологи і отримали повне уявлення про тіло могутнього ременезуба Тру.

А ось і відео цих унікальних жителів океанів:

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