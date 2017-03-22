Вчені знайшли спецію, яка покращує пам’ять

Розмарин відомий як ароматна спеція, яка чудово підходить до м'ясних страв. Однак мало хто знає про її позитивний вплив на організм.

Група вчених на чолі з Марком Моссом почали вивчати дію розмарину на людське тіло. Науковці встановили зв'язок між між вдиханням аромату цієї рослини і поліпшенням когнітивної функції мозку, особливо відновленням пам'яті.

Просто вдихаючи аромат розмарину, група добровольців невдовзі показала набагато кращі результати тестування.

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Інше дослідження показало, що люди, які страждають від хвороби Альцгеймера, відчули істотне поліпшення стану після ароматерапії розмарином. Тож є ймовірність, що старечі розлади можна буде лікувати природніми компонентами.

Окрім цього, розмарин також чудовий антисептик. Кілька капель розмарину можуть зняти головний біль та покращити кровообіг. А відвари з цієї рослини стимулюють волосся рости краще.