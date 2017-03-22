10:09
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Українського журналіста, якого затримали в Москві – відпустили.
Випуск новин
01:13, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Вчені знайшли спецію, яка покращує пам’ять

09:47, сьогодні 979 Читать новость на русском
Розмарин покращує пам'ять
Розмарин покращує пам'ять / poleznenko.ru

Розмарин відомий як ароматна спеція, яка чудово підходить до м'ясних страв. Однак мало хто знає про її позитивний вплив на організм.

Група вчених на чолі з Марком Моссом почали вивчати дію розмарину на людське тіло. Науковці встановили зв'язок між між вдиханням аромату цієї рослини і поліпшенням когнітивної функції мозку, особливо відновленням пам'яті.

Просто вдихаючи аромат розмарину, група добровольців невдовзі показала набагато кращі результати тестування.

Читайте також: П'ять продуктів, які збережуть молодість шкіри

Інше дослідження показало, що люди, які страждають від хвороби Альцгеймера, відчули істотне поліпшення стану після ароматерапії розмарином. Тож є ймовірність, що старечі розлади можна буде лікувати природніми компонентами.

Окрім цього, розмарин також чудовий антисептик. Кілька капель розмарину можуть зняти головний біль та покращити кровообіг. А відвари з цієї рослини стимулюють волосся рости краще.

Теги: Здорове харчування LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Чому
сьогодні, 10:01 Чому "гібридна" війна з Росією триває так довго
Володимир Горбач 17
Коли порохівниця керує порохом. Що робили Президенти України, аби захистити свою владу
сьогодні, 08:01 Коли порохівниця керує порохом. Що робили Президенти України, аби захистити свою владу
Наталія Лебідь 661
Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
21 березня, 22:03 Розслідування ФБР проти Трампа – результат втручання Порошенка у політику США
Николай Воробьев 2356
Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
21 березня, 21:15 Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід
Яніна Ткачук 854
Перевірка Порошенка: де і як лукавив президент в останній промові
21 березня, 20:20 Перевірка Порошенка: де і як лукавив президент в останній промові
Дмитро Бобрицький 2588
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук