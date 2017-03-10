Вчені зробили сенсаційне відкриття про користь яблук

Науковці провели чергове дослідження про користь яблук та виявили, що цей фрукт може зупинити процес старіння та навіть здатний омолодити організм.

Спеціалісти впевнені, що регулярне споживання яблук захищає шкіру від вільних радикалів та зупиняє в організмі окислювальні процеси. А це прямі ознаки того, що яблука здатні омолоджувати організм.

Окрім цього, ці фрукти чудово укріплюють серцево-судинну систему, що знову ж таки сприяє оздоровленню організму.

Нещодавно американські фахівці вкотре довели, що яблука разом з іншими овочами та фруктами зменшують ймовріність розвитку онкології в жінок.

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