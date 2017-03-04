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Вчені зробили важливе відкриття про користь йоги

20:09, сьогодні 644
Йога гарно впливає на психічний стан людини
Йога гарно впливає на психічний стан людини / yoga.ua

Американські вчені заявили, що заняття йогою знижують тривожність людського організму більше, ніж прогулянки.

За словами вчених, йога допомагає зменшити симптоми депресії, тривожності та епілепсії, передає Naked Science.

Такі висновки науковці робили і раніше, однак вони не могли визначити, що саме так позитивно впливає на організм: йога чи просто фізична активність. Однак останнє дослідження таки довело вплив йоги на людський організм.

via GIPHY

Вчені вважають, що заняття йогою можуть використовуватися як допоміжний засіб при терапії депресивних і тривожних розладів.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
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