Вчені зробили важливе відкриття про користь йоги

Американські вчені заявили, що заняття йогою знижують тривожність людського організму більше, ніж прогулянки.

За словами вчених, йога допомагає зменшити симптоми депресії, тривожності та епілепсії, передає Naked Science.

Такі висновки науковці робили і раніше, однак вони не могли визначити, що саме так позитивно впливає на організм: йога чи просто фізична активність. Однак останнє дослідження таки довело вплив йоги на людський організм.

Вчені вважають, що заняття йогою можуть використовуватися як допоміжний засіб при терапії депресивних і тривожних розладів.