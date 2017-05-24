Ведучою Євробачення-2017 дуже хотіла бути Міла Йовович, – креативний продюсер

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Креативний продюсер Євробачення-2017 Олег Боднарчук розповів про те, що ведучою пісенного конкурсу у Києві могла бути відома голлівудська акторка українського походження Міла Йовович.
Про це Боднарчук написав у своєму Facebook.
"Ось вам ще одна таємниця. Однією з ведучих конкурсу за символічний гонорар дуже хотіла бути Міла Йовович", – зазначив він.
За його словами, менеджер акторки навіть вже зв’язувався з ним з цього питання.
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Її менеджер написав мені листа, оскільки знав, що я займаюся цим і просив про переговори. Упевнений, що Мілі відмовлено з тієї ж причини, що і Lady Gaga,
– написав Боднарчук.
Ведучими Євробачення-2017 були троє українських телеведучих – Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко.
Ведучі Євробачення-2017
Нагадаємо, напередодні продюсер співачки Джамали Ігор Тарнопольський повідомив, що на Євробаченні-2017 мала виступати американська співачка Lady Gaga.Вона збиралась співати в Києві безкоштовно, а організаторам потрібно було лише забезпечити трансфер і райдер.
Однак, замість Lady Gaga виступила переможниця Євробачення-2004 українська співачка Руслана.