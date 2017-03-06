Веганство у мандрівках: 12 речей, які ви повинні знати

Часто у далеких мандрівках ми не здогадуємось, які продукти є тваринного чи рослинного походження. Такий важливий момент у подорожах дуже важливий для людей-веганів.

Видання Metro зібрало декілька порад, як "викручуватись" та почувати себе комфортно у різних поїздках по світу.

1. Вибирайте своє місце у мандрівці розважливо

Пам'ятайте, що в палаючій Сахарі чи в глибоких тропіках ви не завжди зможете знайти заклад з рослинним харчуванням. А от, наприклад, в місті Турин в Італії (перше в світі самопроголошене вегетеріанське місто) ви зможете насолодитись колоритом корисної їжі.

Тому перед поїздкою добре вивчіть місце, куди ви відправляєтесь. Для цього вам допоможуть сервіси Veggie Visa, Happy Cow або Vegan Wanderlust – ідеальні путівники для веганів з усього світу.

2. Проведіть дослідження

Перед поїздкою вам допоможуть не лише попередні ресурси, а й різні соцмережі. Ви можете легко використовувати різні хештеги, такі як #vegancopenhagen або #veganparis, і ви знайдете рекомендації від інших мандрівників і місцевих жителів.

Також перегляньте різні туристичні блоги або огляди закладів харчування. Там завжди є відгуки і різні фото.

3. Памятайте, що термін "веган" розуміють не всюди

Деякі країни до кінця не розуміють, які ж рамки терміну "веганство". Тому, коли ви почуєте негативну відповідь чи запитання, адресоване стосовно вашого способу життя, не звертайте на це увагу.

Вивчіть ключові слова інгрідієнтів, які ви хочете бачити у своїх стравах. Адже наче з першого погляду рослинні продукти у стравах не завжди є рослинними, – кухня і колорит в країнах різні.

4. Завжди майте із собою перекуси

Якщо ви довго не можете знайти їжу, яка вам сподобається в закладах громадського харчування, пам'ятайте – її завжди можна знайти у вашому рюкзаку.

Все, що вам подобається, помістіть у невеликий пакетик і в будь-якій ситуації ви не залишитесь голодними.

Мало того, такі перекуси відмінно підходять для літака, потяга чи автобуса. Тому кілька запасних злакових батончиків або сухофруктів будуть вашими рятівником, коли інші варіанти відсутні.

5. Проживання в квартирі дасть більше можливостей

Коли у вас є своя кухня – легко есперементуйте з різними овочами та фруктами які вам до вподоби. На ринку чи в магазині шукайте цікаві поєднання і створюйте свій раціон в мандрівці самі.

Така перевага зробить вашу подорож і дешевою, і пізнавальною.

6. Досліджуйте місцеві ринки

Ви будете здивовані кількістю химерних та красивих продуктів на полицях в ринкових кіосках.

І знову ж таки, вивчіть ключові слова, тому що на пакетах з їжею не завжди є компонентний склад і такі покупки можуть вам принести багато неприємних конфузів.

Запасайтесь ласощами для пікніка або вечері у вашій квартирі.

7. Не завжди розвинені країни мають веганське меню

Інколи туристи вважають, що місто, яке переповнене туристами, має безліч варіантів веганської їжі. На жаль, це не завжди так.

Тому будьте готові до легкого розчарування, якщо ви не знайдете для себе потрібної їжі.

Але не варто постійно думати про харчування. Адже ви приїхали відпочивати, правда ж?

8. У новій країні ви можете знайти цікаві продукти

Не дарма кажуть, що одним із способів відчути іншу культури – це скуштувати їхню кухню. Дізнайтеся, які делікатеси їдять місцеві жителі і чи є серед них щось з веганської їжі.

Наприклад, у Західній Африці і Південній Америці, ви можете знайти багато страв з великою кількістю квасолі і сочевиці. А от в Китаї в буддистських храмах і кафе у веганському меню ви можете знайти велику кількість штучного м'яса.

9. Пам'ятайте про засоби гігієни

Дешифрування продуктів це одна річ, але предмети туалету і косметичних товарів ніхто не відміняв. Користуйтесь тими ж хештегами для пошуку в мережах, або перед цим "загугліть", на яких засобах гігієни тестуються тварини.

Але якщо ваша мандрівка буде короткою, краще візьміть із собою вашу улюблену косметику, якою ви зазвичай користуєтеся.

10. Старайтесь спокійно сприймати ставлення до тварин в інших країнах

Наприклад, у країнах за межами Великобританії м'ясо іноді є найпростішим і найдешевшим варіантом для місцевих жителів.

Такі проблеми як права тварин, люди не особливо розглядають. Їжу на м'ясних і рибних ринках продають аби-як, а зоомагазини взагалі інколи утримують улюбленців у жахливих умовах

11. Знаходьте заклади харчування через людей

Не завжди інтернет зможе порадити краще, ніж самі мешканці чи туристи міста. Спитайте ваших співмешканців або інших людей на вулиці, куди піти поїсти з вашими вподобаннями.

Інколи ви зустрінете зовсім неочікувані пропозиції веганського харчування, яке ви би ніколи не знайшли в мережах.

12. Поділіться своїм досвідом

Обов'язково все фіксуйте або на своїй фотокамері, або у нотатках! Ваш досвід теж будуть раді почитати інші мандрівники.

Такі платформи як Trip Advisor або Happy Cow об’єднують тисячі тревелерів-веганів як ви.