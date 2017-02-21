Весною і не пахне: невтішний прогноз погоди на найближчі дні

Хоч і люті морози відступили, вже у середу, 22 лютого, Україну накриють мокрий сніг, дощі та густий туман.

Про це пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 22 та 23 лютого практично скрізь будуть якісь опади, чи туман. Зокрема, мокрий сніг і дощі очікуються на Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині. Температура повітря коливатиметься вдень від +2 до +7 градусів тепла, вночі – від -1 до +5. Також опади у вигляді мокрого снігу можливі на Харківщині та Луганщині.

У Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується мокрий сніг або дощ. Дощі накриють Миколаївщину, Донеччину, Запоріжжі та Крим.

На заході країни буде без особливих опадів, але хмарно. Повітря прогріється до +3+7 градусів. Але Закарпаття та Карпати накриють сильні опади, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі – -3-2 градусів морозу, вдень – +1+8 градусів тепла, на високогір'ї Карпат пориви вітру складуть 25-28 м/с. В горах залишається небезпека сходження лавин.

У Києві 22 лютого можливий невеликий мокрий сніг і дощ, вдень температура повітря коливатиметься в межах +1+3 градусів, вночі – близько нуля. У четвер – дощ, вночі з мокрим снігом, температура коливатиметься від 0 до +2 градусів тепла, вдень – +5+7.

Діденко додала, що вже 24 лютого стовпчики термометрів можуть потішити українців потеплінням, яке відбудеться у супроводі опадів та поривчастого вітру.