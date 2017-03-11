Ветеран АТО розквасив носа генералові через "колорадські стрічки": з'явилось відео

Учасник АТО, в минулому популярний блогер Дмитро Різниченко влаштував штовханину і бійку в столичному домі офіцерів.

Інцидент трапився під час публічного звіту Держслужби у справах ветеранів за 2016 рік.

Приводом для конфлікту стали звинувачення Різниченка на адресу "Організації ветеранів України" та її керівника – екс-депутата від Компартії України Петра Цибенка.

АТОвець звинуватив колишнього комуніста в організації торік у Києві "путінського флешмобу з колорадськими стрічками" за гроші з держбюджету.

Після виступу до Різниченка почали підходити учасники заходу. Один з них, яким виявився генерал Віктор Палій, закликав АТОвця "заспокоїтись", у відповідь на що, той поцілив йому головою в обличчя.

Після сутички Різниченка вивели із зали, де відбувалось засідання.

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