Ви стали людьми, які покривають вбивства, – різка заява Хливнюка в ефірі "Дождя"

Український музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк в ефірі російського телеканалу "Дождь" розкритикував позицію каналу щодо анексії Криму.

Про це він сказав в ефірі програми "Козирєв Online", інформує видання "Обозреватель".

"Наскільки я розумію, мова йде про те, що за законами вашої країни ви показуєте карту Росії, на якій Крим – частина Росії ... Визнаючи анексію частини суверенної держави, на жаль, ви стаєте тими людьми, які покривають вбивства і викрадення людей, дискримінацію за національною ознакою, тюремні ув'язнення", – заявив музикант.

Він також надав конкретні цифри про загиблих українців внаслідок військового вторгнення Росії.

"За інформацією ООН, на лютий 2016 роки тільки з українського боку загинуло 9167 осіб. Це більше, ніж за десять років війни в Афганістані, коли Радянський Союз воював. Показуючи карту Росії з Кримом, ви побічно стаєте тими людьми, які покривають і погоджуються з тим, що відбувається. "Проти" ви або "за" – але це факт. Давай говорити мовою фактів. Вам залишається робити роботу з максимальним гідністю", – наголосив український музикант.

Нагадаємо, в ефірі цієї ж програми лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що телеканали повинні виконувати закони країни, у якій вони транслюються.



12 січня Нацрада з питань кіно і телебачення заборонила російський опозиційний телеканал "Дождь" в Україні через те, що канал визнає окупований Крим частиною Росії.