  • укр
  • рус
18:40
14 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:11, 13 січня
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, 13 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 17:00: Смертельні наслідки негоди в Україні. Ситуація на фронті
Випуск новин
17:52, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Ви стали людьми, які покривають вбивства, – різка заява Хливнюка в ефірі "Дождя"

16:29, сьогодні 14165 Читать новость на русском
Раніше
Раніше "бумбокс" часто гастролював в Росії / espreso.tv

Український музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк в ефірі російського телеканалу "Дождь" розкритикував позицію каналу щодо анексії Криму.

Про це він сказав в ефірі програми "Козирєв Online", інформує видання "Обозреватель".

"Наскільки я розумію, мова йде про те, що за законами вашої країни ви показуєте карту Росії, на якій Крим – частина Росії ... Визнаючи анексію частини суверенної держави, на жаль, ви стаєте тими людьми, які покривають вбивства і викрадення людей, дискримінацію за національною ознакою, тюремні ув'язнення", – заявив музикант.

Він також надав конкретні цифри про загиблих українців внаслідок військового вторгнення Росії.

"За інформацією ООН, на лютий 2016 роки тільки з українського боку загинуло 9167 осіб. Це більше, ніж за десять років війни в Афганістані, коли Радянський Союз воював. Показуючи карту Росії з Кримом, ви побічно стаєте тими людьми, які покривають і погоджуються з тим, що відбувається. "Проти" ви або "за" – але це факт. Давай говорити мовою фактів. Вам залишається робити роботу з максимальним гідністю", – наголосив український музикант.

Нагадаємо, в ефірі цієї ж програми лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що телеканали повинні виконувати закони країни, у якій вони транслюються.

12 січня Нацрада з питань кіно і телебачення заборонила російський опозиційний телеканал "Дождь" в Україні через те, що канал визнає окупований Крим частиною Росії.

Теги: Новини Росії LifeStyle Музика
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
сьогодні, 15:44 Як змусити мозок працювати на повну – практичні поради
2314
Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
сьогодні, 12:52 Два тезиса для ватников про украинцев и Бандеру
Павло Шехтман 4014
Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
сьогодні, 08:25 Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
Володимир Шередега 13 9743
Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
13 січня, 22:01 Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
Ольга Черненко 5033
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
13 січня, 19:40 KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
1487
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук