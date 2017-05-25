Відома дівчинка з мемів побачила своє фото в офісі Google: фото

Маленьку дівчинку Хлою, яку в мережі знають з відомого відеоролику, де вона скептично реагує на поїздку в Діснейленд, запросили в штаб-квартиру Google в Бразилії.

Про це повідомляють на Daily Mail.

Хлоя-спантеличина (англ. side-eyeing Chloe), – саме так в мережі вводять в пошуковику користувачі, коли хочуть знайти збентежене обличчя дівчинки. Її погляд настільки сподобався в соціальних мережах, що з тих пір його використовують для позначення здивування або скепсису.

Компанія Google в Бразилії вирішила запросити дівчинку до себе на екскурсію. Проте Хлоя не очікувала, що кадр з її обличчям буде надрукований на дверях ліфта та сіті-лайтах компанії.

Дівчинка, яка 4 роки тому стала зіркою в соцмережах, сьогодні помітно подорослішала. Проте це їй не заважало роздавати шанувальникам свої автографи.

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