Відома дівчинка з мемів побачила своє фото в офісі Google: фото

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Маленьку дівчинку Хлою, яку в мережі знають з відомого відеоролику, де вона скептично реагує на поїздку в Діснейленд, запросили в штаб-квартиру Google в Бразилії.
Про це повідомляють на Daily Mail.
Хлоя-спантеличина (англ. side-eyeing Chloe), – саме так в мережі вводять в пошуковику користувачі, коли хочуть знайти збентежене обличчя дівчинки. Її погляд настільки сподобався в соціальних мережах, що з тих пір його використовують для позначення здивування або скепсису.
Компанія Google в Бразилії вирішила запросити дівчинку до себе на екскурсію. Проте Хлоя не очікувала, що кадр з її обличчям буде надрукований на дверях ліфта та сіті-лайтах компанії.
Дівчинка, яка 4 роки тому стала зіркою в соцмережах, сьогодні помітно подорослішала. Проте це їй не заважало роздавати шанувальникам свої автографи.
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