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Відома голлівудська пара розлучається

12:01, сьогодні 1543 Читать новость на русском
Анна Феріс і Кріс Претт розлучаються
Анна Феріс і Кріс Претт розлучаються

Подружжя американських акторів Анна Феріс і Кріс Претт заявили про розлучення. Пара вирішила розійтися після восьми років шлюбу.

Як пише CNN, повідомлення про розставання підтвердили самі артисти.

"Анна і я з сумом повідомляємо, що ми юридично розлучилися. Ми довго намагалися (рятувати шлюб), і ми дуже розчаровані, що не вийшло", – оголосив у Facebook Претт.

"У нашого сина є двоє батьків, які дуже його люблять. І заради нього ми хочемо зберегти цю ситуацію приватною, наскільки це можливо", – зазначив він.

Актор також додав, що вони з Феріс досі люблять один одного і назавжди збережуть велику повагу одне до одного.

Анна та Кріс мають спільного сина Джека.

В квітні цього року Петт отримав зірку на Голлівудській Алеї слави. Тоді підтримати актора прийшли й дружина з сином.

Анна Феріс і Кріс Претт розлучаються

Теги: LifeStyle Голлівуд
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