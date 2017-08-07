Відома голлівудська пара розлучається

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Подружжя американських акторів Анна Феріс і Кріс Претт заявили про розлучення. Пара вирішила розійтися після восьми років шлюбу.
Як пише CNN, повідомлення про розставання підтвердили самі артисти.
"Анна і я з сумом повідомляємо, що ми юридично розлучилися. Ми довго намагалися (рятувати шлюб), і ми дуже розчаровані, що не вийшло", – оголосив у Facebook Претт.
"У нашого сина є двоє батьків, які дуже його люблять. І заради нього ми хочемо зберегти цю ситуацію приватною, наскільки це можливо", – зазначив він.
Актор також додав, що вони з Феріс досі люблять один одного і назавжди збережуть велику повагу одне до одного.
Анна та Кріс мають спільного сина Джека.
В квітні цього року Петт отримав зірку на Голлівудській Алеї слави. Тоді підтримати актора прийшли й дружина з сином.
Анна Феріс і Кріс Претт розлучаються