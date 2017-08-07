Відома голлівудська пара розлучається

Подружжя американських акторів Анна Феріс і Кріс Претт заявили про розлучення. Пара вирішила розійтися після восьми років шлюбу.

Як пише CNN, повідомлення про розставання підтвердили самі артисти.

"Анна і я з сумом повідомляємо, що ми юридично розлучилися. Ми довго намагалися (рятувати шлюб), і ми дуже розчаровані, що не вийшло", – оголосив у Facebook Претт.

"У нашого сина є двоє батьків, які дуже його люблять. І заради нього ми хочемо зберегти цю ситуацію приватною, наскільки це можливо", – зазначив він.

Актор також додав, що вони з Феріс досі люблять один одного і назавжди збережуть велику повагу одне до одного.

Анна та Кріс мають спільного сина Джека.

В квітні цього року Петт отримав зірку на Голлівудській Алеї слави. Тоді підтримати актора прийшли й дружина з сином.

Анна Феріс і Кріс Претт розлучаються