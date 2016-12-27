Відома модель оголилась для світового бренду

У мережі з'явилися фотографії зимової кампанії Versace, на яких можна помітити і топ-модель Джіджі Хадід.

На одному зі знімків видно, як моделька лежить повністю оголеною на ліжку, а в руках тримає сумочку. На інших світлинах Джіджі з’являється в шкіряному плащі, що прикриває її голе тіло, та в різних стильних сукнях. Читайте також: Одна з найвродливіших жінок світу взяла участь у багатобарвній фотосесії Нагадаємо, Джіджі Хадід очолила ТОП-5 найпопулярніших дівчат в Instagram за 2016 рік.

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