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Відома модель оголилась для світового бренду

04:50, сьогодні 285 Читать новость на русском
Красуня Джіджі Хадід
Красуня Джіджі Хадід / Getty Images

У мережі з'явилися фотографії зимової кампанії Versace, на яких можна помітити і топ-модель Джіджі Хадід.

На одному зі знімків видно, як моделька лежить повністю оголеною на ліжку, а в руках тримає сумочку.

Хадід, Versace

На інших світлинах Джіджі з’являється в шкіряному плащі, що прикриває її голе тіло, та в різних стильних сукнях.

Хадід, Versace

Хадід, Versace

Хадід, Versace

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Нагадаємо, Джіджі Хадід очолила ТОП-5 найпопулярніших дівчат в Instagram за 2016 рік.

Теги: Секс мода LifeStyle Культура мистецтво
Джерело: 24 Канал
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